فتح باب الترشيح لجائزة خليفة لنخيل التمر الدورة(13) 2021





أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الثالثة عشرة 2021 عن فتح باب الترشيح للجائزة و ذلك بتوجيه من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء الجائزة

ووجهت الأمانة باستلام طلبات الترشيح من قبل الأخوة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي من مختلف دول العالم، اعتباراً من 14 يونيو 2020 وآخر موعد للتقديم 31 ديسمبر 2020 من خلال الموقع الالكتروني للجائزة www.kiaai.ae بالإضافة إلى فتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بدورتها الرابعة 2021 التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، بإتاحة المجال أمام كافة المواطنين مزارعي نخيل التمر في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص التقدم بطلباتهم إلى شركة الفوعة بالتواصل عبر الرقم المجاني 8005551 للتسجيل والتنافس للفوز بإحدى فئات الجائزة.

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته الأمانة العامة للجائزة عبر منصة (zoom) بحضور أكثر من ستون شخصية من ممثلي المنظمات الدولية ووسائل الاعلام العربية والدولية، حيث أشار فيه الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة إلى النجاح الكبير الذي حققته الجائزة على مدى ثلاثة عشر عاماً إنما هو بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “راعي الجائزة” ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال ثلاثة عشر عاماً.

من جهته أشار الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد المترشحين لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 1495 مشاركاً يمثلون 52 دولة حول العالم. وبلغ عدد المشاركين من الدول العربية 1183 مرشحاً، و203 مرشحين من دولة الإمارات، و109 مرشحين من باقي دول العالم

وبلغ عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها حتى الآن 73 فائز، منهم 41 فائز من الدول العربية، و19 فائز من دولة الإمارات، و 13 فائز من الدول الأجنبية، كما جرى تكريم 51 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية منهم 23 شخصية وجهة من الدول العربية، و 22 شخصية وجهة من دولة الامارات العربية المتحدة، و6 شخصيات من باقي دول العالم.

تجدر الإشارة أن التنافس على الجائزة يجري ضمن خمس فئات وهي: فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، والمشاريع التنموية والانتاجية الرائدة، فئة المنتجون المتميزون في قطاع النخيل والتمر، و فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، و فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي

وكما ان باب المشاركة مفتوح حتى31 ديسمبر 2020 حيث يتم تقديم طلبات الترشيح من خلال الموقع الالكتروني للجائزة: www.kiaai.ae

ومن جهة أخرى أعلن الاستاذ مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة عن إطلاق الدورة الرابعة 2021 من جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر، التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع شركة الفوعة، وحث الأخوة مزارعي نخيل التمر المواطنين على المشاركة في الجائزة لما لها من أهمية في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى المحلي والدولي.

سونا

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