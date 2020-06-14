تكوين لجنة لانجاح الموسم الزراعى بالجزيرة





تم تكوين لجان لإنجاح الموسم الزراعي الحالى بمشروع الجزيرة برئاسة الدكتوره توحيدة بابكر مدير وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية.

وتضم اللجنة فى عضويتها مدير الإدارة العامة للزراعة وممثلين لجامعة الجزيرة والمزارعين وهيئة البحوث الزراعية والبنك الزراعي وديوان الزكاة والأمن الإقتصادي إضافة لعدد من المختصين بالوزارة والمحليات

وحدد مهام وإختصاصات اللجنة بتحريك وتفعيل الإمكانيات وتحديد الإحتياجات من المدخلات والتمويل والإشراف على عمليات توزيع التقاوي على المحليات وشملت اللجان لجنة للإرشاد ونقل التقانه والإعلام برئاسة مدير الإرشاد ونقل التقانه كما ان مهام واختصاصات اللجنة متابعة تنفيذ البرامج الإرشاد ونقل وتوطين التقانات الحديثة وحصاد المياه.

سونا

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