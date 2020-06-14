500 الف فدان مساحات مستهدفة للموسم الزراعي بمحلية السوكي





اكدت نجوى محمد عمر مدير ادارة الزراعة بمحلية السوكي ان ماتم من تحضيرات واستعدادت جيدة للموسم الزراعي تهدف لضمان إنجاحه وتحقيق انتاج جيد في كافة المحاصيل الزراعية المستهدفة خلال الموسم الصيفي.

و أوضحت (لسونا) ان المساحة المستهدفة لهذا العام بلغت 500 الف فدان وفق مخطط البرنامج الزراعي منها 256 الف فدان ذرة ، 230 الف فدان سمسم ، 5 الف فدان دخن ، 2الف فدان زهرة شمس، 4 الف فدان قطن ، 3 الف فدان محاصيل أخرى.

وقدمت نجوى طرح وافي للجهود التي تبذلها إدارة الزراعة والعمل الدؤوب من تحضيرات واستخراج الشهادات الزراعية وتسليم الوقود لبداية الموسم مشيرة الي أن هناك بعض المعوقات التي تواجه البرنامج الزراعي بالمحلية مشيرةً إلى سعي المحلية لتذليل كل المعوقات بالتنسيق مع الجهات المختصة في المركز.

وأضافت نجوى بأنها مستبشرة بخير وفير هذا العام من خلال الاستعدادت والتجهيزات المبكرة للموسم المطرى بالاضافة الى الأمطار الغزيرة المتوقعة وفقاً لتقديرات الارصاد .

وفي الختام اكدت التزامها بتوفير المتحركات والحماية الأمنية لضمان نجاح الموسم والعمليات الزراعية بالمحلية داعية المزارعين بأن يكونو مبادرين لتبني التقانات الزراعية لضمان زيادة إنتاج المحاصيل كما

سونا

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