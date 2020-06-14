صحيفة: محمد صلاح يتكفل بتجهيز منشأة طبية لعلاج مصابي كورونا في قريته





تستعد أسرة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لتجهيز مبنى طبي في قريته بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك صحيفة “اليوم السابع” المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها علمت من مصادر مقربة من أسرة صلاح، الموجودة في قرية نجريج بمحافظة الغربية، تستعد لتجهيز مبنى خاص بالرعاية الطبية، مشيرة إلى أن محمد صلاح أجرى اتصالات بأسرته للاطمئنان على الأوضاع بالقرية، وقرر التكفل بتجهيز مبنى بالقرية طبيا والتبرع بتكاليف الأجهزة والمعدات الطبية لخدمة أبناء القرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أسرة اللاعب ستقوم بتجهيز المبنى بالكامل، والتكفل أيضا برواتب الفريق الطبي الذي سيعمل به، فيما أكد عبد العزيز البمبي، خال اللاعب المصري، أن هذه الفكرة مطروحة وجار دراسة كيفية تنفيذها على أرض الواقع لخدمة أبناء القرية، بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وتابع: “يتم البحث حاليا عن مكان بالقرية لتجهيزه بالمعدات الطبية وأيضا البحث عن مكان آخر بمدينة بسيون لخدمة أكبر عدد من أبناء بسيون المصابون بفيروس كورونا المستجد”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





