هيئة الطرق والجسور تقف على اعمال كبرى الدباسين





وقف مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم المكلف المهندس بلال ابوبكر اليوم وبرفقته مدير الادارة العامة للمشروعات المهندس الحاج محمد سليمان وعدد من المهندسين بالهيئة ، وقفوا على عمليات تكملة الصب الخرساني للكتفة الشرقية بالجسر الطائر بمدخل جسر الدباسين الشرقي .

وأفاد مدير عام الهيئة ان العمل يسير بصورة جيدة في الكتفة الغربية و الدعامة الوسطية مبينا انها تجري الآن اعمال تسليح ونجارة لتكملة العمل الخرساني بها اضافة الى الأعمال المصاحبة في تسوية ومعالجة ردميات مسار المدخل حتي تقاطع شارع المستودعات مع شارع النيلين بطول 2 كلم الي جانب اعمال تسليح وصب حوائط وسقوفات بمصرف العزوزاب .

واكد المهندس بلال خلال تفقده العمل بجسر الدباسين أن العمل يشهد نشاطاً كبيراً في عمليات التجهيز والتسليح لتكملة صب عدد اربعة بواكي (7–8–9–10) مشيدا بالجهود المبذولة والنشاط المكثف الذي يشهده العمل بالجسر بصورة عامة .

سونا

شارك الموضوع :





