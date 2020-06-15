ولاية الخرطوم تشرع فى وضع خطة لمجابهة تحديات مرحلة الكورونا





عقدت حكومة ولاية الخرطوم اجتماعا اليوم تم خلاله تقديم تقارير عن رؤية الوزارات والمحليات والمجالس العليا حول خطة الولاية لتقديم الخدمات للمرحلة القادمة وتوفير الموارد المالية لمجابهة تحديات مرحلة كورونا التي تأثرت فيها الموارد المالية للولاية مع الاخذ في الاعتبار الاحتياطات والاحترازات التي تقدمت بها وزارة الصحة خاصة في المواقع المكتظة بالنشاط البشري.

وتقرر في الاجتماع تكوين لجنة من وزارات الصحة والمالية والمجلس الاعلي للاستراتجية والمعلومات لاعداد برنامج تنفيذي بمصفوفة الخدمات المطلوبة ورفعها لاجتماع تعقده حكومة الولاية يوم الخميس المقبل لاصدار قرارات لمواجهة مستجدات مرحلة كورونا .

من جهة ثانية إنعقد اجتماع مشترك برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة الولاية مع المنصة السودانية لمحاربة كورونا بحضور المديرين التنفيذيين للمحليات تم من خلاله الاتفاق على استمرار نداء الخرطوم للنظافة علي ان يبدأ غدا بشرق النيل ويستمر لمدة (٦) أيام وينتقل بعدها لمحلية الخرطوم.

سونا

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