إيقاف الصرف النقدي للمعاشيين عبر المنافذ والمكاتب بولاية الخرطوم





أعلن الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقف الصرف النقدي للمعاشيين عبر المنافذ والمكاتب بولاية الخرطوم، وذلك في إطار التحوطات التي قام بها الصندوق لمجابهة جائحة كورونا.

وأعلنت المدير العام للصندوق، رجاء أنيس برسوم في تصريح صحفي أمس ” عن شراكة مع بعض بنوك (الأسرة، البلد والمزارع)، ونوهت إلى أن الصرف عبر بطاقة الصراف الآلي هو المناص الوحيد لصرف المعاش .

وقالت رجاء إنه سيتم الإعلان عن موعد تسليم البطاقات للمعاشيين بالمنافذ المُعلنة قبل موعد صرف معاش شهر يونيو ٢٠٢٠.

وناشدت المعاشيين الذين يصرفون عبر المنافذ والمكاتب بولاية الخرطوم، بضرورة التوجه نحو المنافذ المعنية حين الإعلان عنها، مع إبراز الرقم الوطني وتوفير معلومات عن أرقام هواتف يمكن التواصل عبرها ومكان السكن .

صحيفة الجريدة

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