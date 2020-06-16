تجار بمدني : تعرضنا لخسائر فادحة وتلف البضائع وتراكم الإيجارات





أوضح الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام حكومة ولاية الجزيرة إن قرار إغلاق الأسواق جاء وفقاً لموجهات وزارة الصحة من أجل حماية وسلامة إنسان الولاية في ظل إنتشار فايروس كورونا .

وأكد لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من تجار السوق العمومي بمدني برئاسة أسامة سعد هجا سعي لجنة أمن الولاية وحكومة الولاية لعودة الحياة لوضعها الطبيعي باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تصدرها وزارة الصحة ولجنة الطوارئ الصحية بالولاية .

وكشف عدد من التجار في إفادات (لسونا) عن تعرضهم لخسائر فادحة وتلف بعض بضائعهم وتراكم الإيجارات عليهم.

ولفت رئيس وفد تجار سوق ودمدني إلى أن التكدس في أسواق الأحياء تجاوز السوق العمومي وإن إغلاق الأسواق تسبب في الزحمة ومضاعفة الأسعار .وقال إن فتح الأسواق في بعض محليات الولاية أثار سخط وتذمر تجار أسواق محلية مدني مؤكداً حرص تجار السوق على صحة وسلامة المواطن وضبط السوق وتنظيمه .

سونا

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