أبشر يبحث قضايا الانتاج الحيواني مع مدير جامعة الجنينة





أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية دكتور علم الدين عبدالله ابشر اهمية تطوير العمل بكليات الطب البيطري والانتاج الحيواني لدعم منظومة التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الانتاجية في مجال توسيع دائرة قطاع الانتاج الحيواني بالولايات المعنية بالثروة الحيوانية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بروفيسور عبد المطلب محمد خاطر مدير جامعة الجنينة (ولاية غرب دارفور) وبحضور الدكتور عادل فرح وكيل الوزارة .

وبحث اللقاء امكانية عمل شراكة ذكية بين الطرفين وحل جميع القضايا المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج خدمة لانسان الولاية.

واعلن الوزير أن استعداد الوزارة واهتمامها بتطوير البحوث البيطرية وتأهيل الباحثين بجانب تشجيع الشراكات الانتاجية مع مختلف الجهات ذات الصلة للنهوض بالقطاع ، مشيرا الى أن ولاية غرب دارفور من أكثر الولايات انتاجا للثروة الحيوانية وبها أكبر سوق للماشية بمحلية (فور برنقا)

من جهته أكد بروفيسور خاطر استعدادهم للعمل سويا في تفعيل الشراكة وكيفية توظيفها لاحداث طفرة واسعة لدعم الانتاج والمنتجين بالولاية، مشيدا باهتمام الوزارة بالطب البيطري بولاية غرب دارفور

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