منظمة رعاية الطفولة العالمية تنفذ مشروعات صحية بولاية سنار





أعلن المدير الإقليمي لمنظمة رعاية الطفولة العالمية د. أرشد مالك أن المنظمة بصدد تنفيذ عدد من المشروعات بمحلية ابو حجار بولاية سنار ، بالتركيز على محور المياه بالمؤسسات الصحية والمجتمعات ومعالجة حالات سوء التغذية، والمساهمة في تدريب الكوادر لمعالجة أمراض الطفولة .

جاء ذلك خلال زيارته للولاية يرافقه مدير قسم الصحة بمفوضية العون الإنساني الاتحادية ولقائه د. علم الهدى ابو كليب مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار الوزير المكلف .

وقال المدير الإقليمي لمنظمة رعاية الطفولة العالمية ان طبيعة عمل المنظمة في الطوارئ الصحية مبينا ان الغرض من زيارتهم بحث تنفيذ مشروعات بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية بان يكون الدور الفني على الوزارة فيما تتولى المنظمة عملية الإشراف معلنا ان ضربة البداية ستكون بعشرة مشاريع قابلة للتوسع مؤكدا سعيهم لفتح مكتب للمنظمة لضمان وجودها الدائم بالولاية.

وأكد الدكتور علم الدين تقديم كافة التسهيلات للمنظمة لتعمل بالولاية و دعا للتحرك السريع في المشاريع المراد تنفيذها في محلية ابوحجار .

واشار الى أن ولاية سنار تجابه بعدد من التحديات تستدعي تدخل المنظمات ومساهمتها في درء الأمراض مبيناً ان الولاية بها اول مركز لعلاج المايستوما بمنطقة إنتشار المرض بود اونسه، وقال انها تجربة متفردة ولكنها لم تجد الدعم .

سونا

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