شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية عالقة بالهند تبكي بحرقة وتتوسل للبرهان وأكرم من أجل إعادتها لأطفالها الصغار (بعت دهبي وكل ما أملك)





بثت سيدة سودانية عالقة بدولة الهند مقطع فيديو مؤثر شكت من خلاله الوضع الصعب الذي تعيشه بسبب قرار السلطات السودانية بإغلاق المطار وعدم استقبال عالقين بالخارج بعد تفشي فايروس كورونا المستجد وارتفاع حالات الإصابة بالبلاد.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد بكت السيدة رشيدة ميرغني, بحرقة عند شرحها لأسباب قدومها للهند والتي وصلت لها من أجل إجراء عملية جراحية قبل إغلاق المطارات.

وكشفت رشيدة عن الوضع السيء الذي تعيشه هي ووالدتها التي ترافقها, حيث اضطرت لبيع ذهبها من أجل العيش ومجابهة الظروف الصعبة التي تعيشها.

وناشدت المواطنة السلطات السودانية وخصصت رئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميدتي ود. أكرم التوم وزير الصحة بضرورة التدخل من أجل إعادتها لأطفالها الصغار, أو إرسالهم لها لأنها لا تستطيع أن تعيش بعيدة عنهم على حد تعبيرها.

الخرطوم _ النيلين

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