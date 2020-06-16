بلهجة حادة “حميدتي” يعلن حربه مع تجار الدولار





قال رئيس اللجنة العليا للطوارىء الاقتصادية الفريق أول “حميدتي” عقب اجتماع اللجنة الثلاثاء، ان مهمة لجنته خفض الدولار مؤكدا ان زيادة المرتبات امام ارتفاع الدولار ما عندها قيمة، معلناً عن حربه مع تجار العملة.

وزاد بلهجة حادة : ” بعد دا حا نتصارع مع الدولار دا بنمشي ليهو عديل نشوف هو يرمينا ولا نحن نرميهو”

وتابع: اي زول عارف ليهو زول داسي دولار يبلغ عنه ولو مائة دولار.

و اقسم بالله بأن “أي زول نافذ بتاجر في الدولار والله ما نخليهو، مؤكداً ما حا نغطي لاي زول، الناس بتموت نغطي لزول دايرين منو شنو”، على حد قوله.

مشدداً بقوله: ” ما بنخلي زول يتاجر تاني بالدولار اطلاقاً مهما كان موقعه او مكانته”.

السوداني

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