ولاية الخرطوم: قرارات وتدابير لمراقبة السلع الاستراتيجية





قررت لجنة متابعة ومراقبة السلع الاستراتيجية المدعومة من الدولة بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة دكتور ابوبكر محمد نور مدير عام وزارة الصناعة والتجارة إتخاذ عدد من التدابير واصدار عدد من القرارات التي تحكم الرقابة على السلع المدعومة من الدولة ( الدقيق والوقود) وتفعيل القوانين وتطبيق العقوبات الواردة فيها واتخاذ اجراءات ضد أي جهة تخالف شروط استخدام هذه السلع وذلك بالتنسيق بين ولاية الخرطوم والنائب العام.

وكانت اللجنة قد إستمعت الى تقرير حول موقف امدادات الدقيق علما بان الحصة المقررة لولاية الخرطوم ٤٣ الف جوال دقيق المستلم منها ٤١ الف وان النقص بسبب عطل طارئ في أحد المطاحن تمت معالجته واستلمت المخابز حصتها كاملة بالاضافة الى ان هنالك عدد كبير من المطاعم بدأت تعمل في استهلاك كمية كبيرة من الخبز.

وطالب الاجتماع بتنفيذ حملات للتأكد من الالتزام بالاوزان والتأكد من ان انتاج الخبز يعمل باستمرار وان كل الدقيق المستلم يتم خبزه ولايجوز استخدام الدقيق المخصص للخبز في صناعة الحلويات بجانب احكام التنسيق مع المحليات للتأكد من استلامها للحصص كاملة، فيما أكد مدير مباحث التموين أن ادارته تقوم برقابة ٤ الف مخبز وتم انشاء نيابات خاصة بمخالفات السلع الاستراتيجية.

كما قرر الاجتماع تسريع خطوات اقامة لجان مماثلة بالمحليات لتقوم بالعمل الميداني في المتابعة والرقابة .

سونا

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