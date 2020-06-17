شرق دارفور: وضع خطة لتوزيع الوقود للموسم الزراعي





وضعت وزارة الانتاج والموارد الطبيعية والاقتصادية بولاية شرق دارفور خطة لتوزيع الوقود للموسم الزراعي للعام 2020-2021م .

واوضح الدكتور صالح إبراهيم السعودي مندوب الوقود بوزارة الانتاج أن عملية توزيع الوقود للموسم الزراعي تتم عبر الية وفق الخطة الموضوعة للوزارة للموسم الصيفي، مضيفا أن عملية التوزيع تستهدف المشاريع الزراعية بالولاية والشركات والمزارعين بجانب المحليات بهدف توسيع الرقعة الزراعية لضمان عملية زياردة الإنتاج والإنتاجية للموسم الزراعي الحالي .

وقال السعودي أن وزارته اكملت الاستعدادت الاولية في عملية التجهيز المبكر لمقابلة احتياجات المزراعين من كمية الوقود .

وكشف عن كميات الوقود التي وصلت للولاية في الدفعة الأولى لبرنامج الموسم الزراعي تقدر بحوالي خمسون الف برميل دفعة واحدة تساعد في عملية الحراثة إضافة إلى أن هنالك كمية من الوقود قادمة لبرنامح الكديب والحصاد في الفترة القادمة.

واعتبر ان الكمية المرصودة علي حسب خطة الوزارة مقدرة وكافية وفق الخطة المرسومة للموسم الزراعي الحالي .

سونا

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