اتفاق بين السودان وبلاروسيا لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري





اتفق السودان وبيلاروسيا على التوسع في مجالات التعاون المشترك بين البلدين عبر وضع أسس لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في مشاريع الطاقة والتعدين والصناعات المرتبطة بهما وفق مواقيت محددة، جاء ذلك في المحادثات التي جرت بين المهندس عادل علي ابراهيم وزير الطاقة والتعدين ورئيس اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني مع نظيره البيلاروسي السيد/ اندري خودك وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة رئيس اللجنة من جانب بلاده بحضور وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين عبر تقنية الفيديو كونفرس .

واتفق الطرفان علي خطة لانفاذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وسبل ترقية التعاون الاقتصادي، وشملت الاتفاقيات مجالات رئيسة هي تصنيع وتركيب الآليات وبناء صوامع وقيام مشاريع زراعية وإنتاج الألبان والشتول والخضروات باستخدام أحدث التقانات البيلاروسية والتعدين ومشاريع الكهرباء والطاقات المتجددة بالاشتراك مع الشركات السودانية، وجدد رئيس الجانب السوداني استعداد بلاده لانفاذ المشروعات المشتركة والارتقاء بالعلاقات القوية التي تربط بين السودان ودولة بيلاروسيا

واكد السيد اندري خودك رغبة بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي مع السودان خاصة انه يتمتع بموارد وموقع جغرافي مميز يمكن ان يكون سوق لافريقيا، قائلاً يمكنني التأكيد بالعمل علي انفاذ كافة المشروعات التي تجد اهتمام عالي المستوي بين البلدين، وان المباحثات كانت مثمرة والتعاون بين بلدينا يتطور حتي يحقق مصالح البلدين المشتركة.

سونا

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