صديق الهندي: تحرير صادر الذهب يدعم الاقتصاد





إعتبر الشريف صديق الهندي رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية”، منشور تحرير صادر الذهب الجديد، بأنه رؤية داعمة للإقتصاد السوداني.

وقال في تصريح صحفي، انه يسهم في يحسن موقف احتياطي البلاد من العملات الحرة، ويقود لنهضة منتظرة ، بجانب إنصافه لكل العاملين في قطاع الذهب بترسيخه للأسعار المجزية ويحفز للمزيد من الإنتاج وفي هذا إشارة لمستقبل إقتصادي نحتاجه جميعا.

واضاف : المنشور يشير للبورصة الخاصة بالذهب، والتي تضمن إنتاجية بمواصفات عالمية تزيد الطلب التجاري على الذهب السوداني بالمنطقة الإقليمية ، ما يدفع بعجلة التطور إنتاجيا وصناعيا ، وتابع (هذا طموحنا في قطاع الذهب) كحركة تجارية داخلية وخارجية، مشيرا الى ان البورصة الطريق للنهضة ونطمح أكثر في تطبيقها كمؤشرات ملزمة لنضمن نجاحها كلها.

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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