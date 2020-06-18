مطالب بفك الارتباط بين صادر الذهب ووارده





اكدت شعبة مصدري الذهب باتحاد الغرف التجارية، إيجابية تحرير الذهب

وقال امين عام تسييرية الشعبة عبدالمولى القدال لـ(السوداني) أن المصدرين (استبشروا خيرا بالقرار)،لتلبيته الطموحات ومعالجته مشكلات السعر لكل الجهات العاملة في القطاع، متطلعا لأن تصب هذه الاجراءات في مصلحة الاقتصاد والمواطن، موضحا موافقة المكتب التنفيذي للشعبة في اجتماعه اليوم (الاربعاء) وترحيبه بالقرار.

وأكد القدال ، ضرورة الفصل بين المصدرين والمستوردين كل على حدة، وتابع ( لانريد ربط المصدرين بالمستوردين الا في الاجراءات الفنية فقط )، حيث يعمل المصدرون على ادخال حصائل الصادر، ويترك شأن الاستيراد لما تقرره الحكومة بحسب رؤيتها.

وتوقع القدال، حدوث انفراج لأزمة الاقتصاد وانخفاض سعر الدولار ، حال استقرار صادر ودخول حصائل الذهب للبلاد.

الخرطوم :ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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