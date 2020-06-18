فتح أسواق مدني السبت القادم 20 يونيو





رحبت لجنة أمن ولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة بقرار محلية مدني الكبري بفتح أسواق المحلية إبتداء من السبت القادم 20 يونيو الجاري علي أن يخصص يوم غد الجمعة لنظافة وتعقيم الأسواق مع إستمرار قرارات حظر التجول من السادسة مساءً حتي الساعة السادسة صباحاً ومنع التجمعات والحفلات ..

وقطع الوالي بأن كافة قرارات الطوارئ الصحية جاءت إستنادا لموجهات وزارة الصحة واللجنة الفنية العليا لمجابهة فايروس كورونا بالولاية.

وأشاد بالأدوار المتعاظمة التي ظلت تقوم بها القوات النظامية في إنفاذ القرارات والموجهات التي تصدرها حكومة الولاية مما يؤكد أن القوات النظامية جسدت الدرع الواقي والحافظ لأمن ووحدة البلاد .

وناشد صبير جميع المواطنين للإلتزام بالإرشادات والموجهات الصحية في التباعد المجتمعي ولبس الكمامات .. وأعلن الدكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة ان كافة الموجهات والإرشادات الصحية تهدف لتقليل الإصابة والحد من إنتشار فايروس كورونا .

واعلن جاهزية مراكز العزل والإيواء لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة ..

سونا

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