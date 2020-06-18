ناشطون سودانيون يلقون القبض على حسناء تستقطب راغبي المتعة بمواقع التواصل بــ 10 الف جنيه ومفاجأة كبرى بعد القبض عليها





نجح رواد ينشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في كشف شبكة تمارس أسوأ أنواع المظاهر السالبة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تمكن شباب بارعون في تتبع الأشخاص على السوشيال ميديا في حل طلاسم الظاهرة التي أصبحت متكررة وشكى منها معظم مرتداي مواقع التواصل, وهي ظاهرة فتيات يقمن باستقطاب الشباب الراغبين في المتعة عبر إعلانات يقمن بنشرها على صفحات عديدة على فيسبوك وعلى الحسابات الشخصية لضحاياهم الذين يتم استدراجهم عبر الإعلان الذي تطرح فيه الفتاة الحسناء مواصفاتها والمقابل الذي تتقاضاه في الليلة الواحدة نظير المتعة.

وبحسب رصد محرر موقع النيلين فإن الفتاة الحسناء تطرح الإعلان مع تأمين كامل للسكن ووجبة العشاء مع توفير كافة الإغراءات التي تجذب الشاب مقابل مبلغ 10 ألف جنيه لليلة واحدة شريطة إرسال نصف المبلغ على عبر رصيد برقم الهاتف الذي تمنحه للضحية في الخاص ومن ثم التواصل لتحديد مكان السهرة الممتعة على حد وصفها.

الملفت للانتباه أن الفتاة تقوم بنشر صورتها التي تظهر فيها كحسناء فائقة الجمال الأمر الذي يغري ويحفز الضحايا للاستجابة لكافة المطالب التي تطرحها الحسناء.

وفي ظل انتشار الظاهرة قام الشباب البارعين في كشف هوية الفتاة عبر الدخول لها في الخاص وتحويل رسالة وهمية تحمل القيمة المالية المتفق عليها.

وكانت المفاجأة التي أعلن عنها هؤلاء الشباب أن من يقوم بهذا المخطط هو رجل وتجديداً في عمر الشباب انتحل شخصية فتاة حسناء قام بتدبير الخطة واستغل ضعف الشباب في الاستجابة لمطالبه, مستفيداً من صورة إحدى الفتيات السودانيات لينفذ مخططه.

وفور الكشف عنه قام المجرم بإغلاق الصفحة الخاصة به وسط سخط وغضب كبيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تحسروا على ذهاب القيم والأخلاق النبيلة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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