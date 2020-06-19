إتفاقية لتأسيس مركز لنمذجة الأمراض بجامعة الجزيرة





يبدأ وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل الإتحادية صباح غد السبت زيارة لجامعة الجزيرة بغرض التوقيع على إتفاقية بين الجامعة ووزارة البني التحتية لتأسيس مركز لنمذجة الأمراض .

وأعلن بروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة في تصريح (لسونا )إن الزيارة تأتي بغرض التواصل مع منسوبي الجامعة بخصوص تأسيس المركز المتكامل لنمذجة الأمراض والتوقيع على تأسيس المركز مضيفاً أن الشراكة بين الجانبين تتضمن عدة محاور من بينها تأسيس مركز للمعلومات الجغرافية والوبائية متخصص في تخريط الأمراض ونمذجتها لتطوير القطاع الصحي في نواحي تقنيات التخريط والنمذجة الرياضية للأمراض السارية والمستوطنة ودعم القطاع الأكاديمي عبر نموذج العمل متعدد المجالات (Multidisciplinary team) لخلق مناخ من العمل المشترك للدفع بعجلة التطوير محلياً وللتمثيل المتكامل عالمياً .

من جهته أكد الدكتور أسعد آدم عميد معهد النيل الأزرق للأمراض السارية لسونا تعدد محاور العمل بين الجامعة ووزارة البني التحتيه مبيناً أن تأسيس مركز متكامل لنمذجة الأمراض يرمي لبناء قواعد بيانات وخرط الإحداثيات الأساسية لكل ولايات السودان بإستخدام تقنيات التخريط وأنظمة الترصد المرضي لتطوير القطاع الصحي ونشر التقارير الدورية حول أنماط إنتشار الأمراض والمخاطر البيئية ونتائج نمذجتها رياضياً مع الحلول المقترحة للتصدي لها إضافة لتدريب الكوادر الطبية والصحية والمساعدة وتقديم الإستشارات للجهات المختلفة محلياً ودولياً في مجال التحكم بالأمراض السارية والمستوطنة بجانب العمل في محاور أخرى .

وأرجع أسعد التفكير في صياغة شراكة تقدم الخدمات المعلوماتية في مجال تخريط ونمذجة الأمراض والأوبئة للجهود التي تضطلع بها جامعة الجزيرة ووزارة البني التحتيه ووزارتي الصحة الإتحادية والولائية للتصدي لجائحة كورونا .

سونا

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