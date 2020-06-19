فلاحة النخيل السودانية توقع مذكرة تفاهم مع التمور الأردنية





توقع جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية صباح بعد غد الأحد 21 يونيو 2020 مذكرة تفاهم مع جمعية التمورالأردنية بإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان وذلك عن بُعد من خلال المنصة الافتراضي(microsoft teams).

و يمثل الجمعية في التوقيع على المذكرة البروفسير أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، فيما يمثل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، ويمثل جمعية التمور الأردنية في التوقيع سعادة المهندس أنور حداد رئيس الجمعية.

وقال البروفسير أحمد علي قنيف في تصريح (لسونا)إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في التدريب الزراعي وتبادل الخبرات والمعرفة ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بنخيل التمر والابتكار الزراعي بين جمعية التمور الأردنية وجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث تتولى الجائزة مساعدة الطرفين، بتوفير الخدمات الاستشارية الفنية والدعم التقني في الأمور ذات الاهتمام المشترك وتعزيز تبادل الأفكار والخبرات، وتشجيع الأنشطة المشتركة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجمعية بأن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون المهني المشترك بين الجهات والمؤسسات المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور بالدول العربية بغية تطوير هذا القطاع بما يخدم مزارعي ومنتجي التمور في الدول العربية الشقيقة.

من جهة أخرى توقع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ثلاث مذكرات تفاهم أخرى عن بعد عبر منصة الاتصال المرئي في ذات التوقيت لتنمية وتطوير قطاع التمور والابتكار الزراعي مع مجموعة النفيدي الزراعية في السودان ، واتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدني وشمال أفريقيا (إرينينا) ومبادرة الساحل الأخضر في جمهورية السنغال.

سونا

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