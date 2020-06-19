سودانير تؤكد التزامها بتطبيق بروتكولات الصحة والسلامة





– أكدت شركة الخطوط الجوية السودانية التزامها الصارم بتطبيق بروتكولات الصحة والسلامة لمكافحة فيروس كورونا الصادرة من وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الدولية .

وقال الاستاذ ياسر تيمو مديرالشركة (لسونا) ان الشركة ستظل دائما حريصة على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة وذلك على جميع رحلاتها ضمانا لصحة وسلامة الركاب موضحا انه يتم تعقيم أيدي الركاب في كل رحلة قبل دخولهم الطائرة من قبل طاقم الضيافة وتزويد كل راكب بمعينات الوقاية اضافة الى كرت ارشادات السلامة أثناء الرحلة .

و أكد ان الطائرة مجهزة بمرشحات HEPA والتى تعمل على عزل فيروس كورونا والفيروسات الاخرى بكفاءة عالية بمعدل 99.99%ضمن نظام تكييف الطائرة منعا للعدوى وذلك تأكيدا من الشركة بالالتزام بالمعايير الدولية لصحة وسلامة الراكب.

واضاف تيمو ان الهواء يتجدد كل 3دقائق ويتبع مسار رأسي عند دخوله مقصورة الركاب من الأعلى للأسفل مرورا بكل صف من المقاعد على حدة مما يعني ان كل مجموعة من الركاب تتدوال الهواء المخصص لها فقط دون اختلاطه بالهواء المخصص للمجموعة المجاورة مما يجعل بيئة المقصورة آمنة

سونا

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