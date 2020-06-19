قرار بتشكيل لجنة للتعليم الإلكتروني بجامعة القرآن الكريم بالجزيرة





أصدر بروفيسور أبكر عبد البنات آدم إبراهيم مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم قراراً إدارياً بتشكيل لجنة التعليم الإلكتروني بالجامعة، وسمى القرار د. الطيب عبد القادر عبد الماجد نائب مدير الجامعة رئيسا للجنة وأمين الشؤون العلمية رئيساً مناوباً وعضوية وكيل الجامعة وعميد كلية الحاسوب وتقانة المعلومات عضواً ومقرراً بالإضافة لعضوية عميد مركز ضمان الجودة وعميد كلية اللغات وعميد كلية التربية وعميد كلية العلوم الأسرية وعميد كلية الدراسات العليا وعميد عمادة البحث العلمي ومدير إدارة الحاسوب وتقانة المعلومات ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ورئيس قسم الحاسوب بكلية الحاسوب وتقانة المعلومات .

وجدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بدراسة إمكانية تطبيق نظم التعليم الإلكتروني بالجامعة من حيث تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وحوسبة المناهج الدراسية والبيئة الجامعية ونظام القاعات الدراسية فضلاً عن إحداث نقلة نوعية في مجال التقانة التعليمية والتعليم عن بعد وربط الأطر الفنية عبر نظام محكم يعزز من فرص التعليم الإلكتروني ويسهم في نقل العلوم والمعارف عبر الفضاء المعرفي للجميع .

ويأتي القرار استجابة لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية لتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي تلبيةً لمطلوبات العصر ومواكبة التقانة الحديثة في نقل وتداول المعرفة وتشجيع جهود الجامعات لتطبييق المعايير الدولية في مجال التقانة التعليمية ومواكبة الطفرة الهائلة في التعليم الالكتروني .

على صعيد آخر عقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم برئاسة نائب مدير الجامعة، وتم خلال الإجتماع إعتماد مصفوفة برامج اللجنه بهدف تنفيذها عبر خطة زمنية محكمة ودقيقة لتلبية مطلوبات المرحلة المقبلة .

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