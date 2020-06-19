المجلس الأعلى للإستراتيجية يشهد دورات الأسعافات الأولية لجائحة كورونا





أكد دكتور أمير ميرغني عبد الرحيم الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي والمعلومات بولاية الخرطوم لدى مخاطبته تخريج دارسي دورات الإسعافات الأولية والتمريض المنزلي الأولي والتي تأتي في إطار مشروع أبيض بلا حدود ، أكد ميرغني أهمية هذه الدورات المتخصصة في جائحة كورونا لما تتطلبه المرحلة والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، مشيداً بمستوى الدورة مؤكدا وقوف ودعم الإستراتيحية لهذه الدورات.

وكان قد أقيم الحفل مساء أمس بمنتدى النيمة الثقافي بمدينة شمبات بحري والذي نظمته لجنة مبادرات المجتمع المدني بالتخطيط الإستراتيجي والمعلومات وغرفة طواريء كورونا بوزارة الصحة وذلك بالتعاون مع مبادرة أم الشهيد برعي بشمبات ومنظمة مسعفون بلا حدود و تشريف دكتور شرف الدين العوض المدير التنفيذي لمبادرات المجتمع المدني بالإستراتيحية والمعلومات ، وحضور مشرف للقائد الكشفي دكتور بابكر الفادني مدير منظمة مسعفون بلا حدود ومدير مركز النيمة الثقافي ولفيف من الضيوف بجانب حضور عدد (180) دارسا من الجنسين وأسرهم وأمهات الشهداء بمدينة شمبات ولجان المقاومه بشمبات.

ومن جانبه أشاد دكتور شرف الدين بالدور الرائد والفاعل الذي يقوم به الشباب تجاه الوطن وحيا أمهات الشهدآء ، وثمن دور الثوار في إنجاح الثورة وقدم التهنئة الحارة للدارسين .

سونا

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