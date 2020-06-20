طرق بسيطة للتخلص من الرغبة بتناول الحلويات





يدمن الكثيرون على تناول الحلويات، على الرغم من أنهم يعلمون جيدا أنها تلحق الضرر بالجسم وتسبب زيادة الوزن.

ومن أجل التخلص من هذا الإدمان، تنصح الدكتورة يانا إيفانوفا، خبيرة التغذية الروسية، باتباع عدد من الطرق البسيطة، التي تساعد بسرعة، على التخلص من هذا الإدمان.

أولا- يجب أن يبدأ النهار بتناول وجبة غنية بالبروتينات، “لأنه كلما قلت نسبة الكربوهيدرات في وجبة الفطور، يتم توفير المزيد من الطاقة خلال النهار”.

ثانيا- يجب التخلي عن تناول الوجبات الخفيفة. والأفضل تناول الطعام حتى الشبع في الفطور والغداء والعشاء، وبين هذه الوجبات يمكن تناول الشاي أو القهوة وتقول، “لا تأكلوا أي شيء إذا لم تشعروا بالجوع. وإذا ظهر هذا الشعور فتناولوا بعض المكسرات”.

ثالثا- مارسوا الرياضة، حيث تخفض التمارين البدنية المكثفة مستوى الغلوكوز وتحسن الدورة الدموية.

رابعا- تناولوا فيتامين С، لأنه يشارك في تركيب مادة كارنتين (مادة مشابهة للأحماض الأمينية) التي تنقل الأحماض الدهنية إلى الميتاكوندريا، حيث تتحول إلى طاقة.

خامسا- يجب تعويض نقص عنصر الكروم، “لأن الدور البيولوجي لهذا العنصر، هو تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ومستوى الغلوكوز في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يزيد الكروم من حساسية المستقبلات الخلوية للأنسولين”. بحسب الخبيرة.

سادسا- يجب تناول المواد الغذائية المحتوية على فيتامين D بصورة دورية ومنتظمة. لأن نقص هذا الفيتامين في الجسم، يصبح سببا ليس فقط في الرغبة بتناول المأكولات غير الصحية، بل وأيضا في اللامبالاة والصداع المتكرر.

روسيا اليوم

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