المركزي ينفي ايقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل





نفي البنك المركزي صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بأن البنك المركزي وجه شركة الخدمات المالية المصرفية (EBS) بإيقاف برامج الصيرفة عبر الموبايل لكافة المصارف العاملة بالسودان اعتبارا من السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ وحتي إشعار آخر لوجود مشاكل تأمينية بهذه البرامج.

واكد البنك المركزي أنه لم يصدر أي منشور أو قرار أو توجيه بهذا المعنى. علماً بأن أي قرارات أو توجيهات تتعلق بالمصارف والجمهور تكون متاحة عبر القنوات الرسمية . وقطع المركزي بأن يتم تداوله من مستند يعتبر تزوير واضح ونوه الى انه ذلك لا يمر على فطنة المتعاملين مع الجهاز المصرفي .

و قال المركزي نؤكد عدم وجود خلل او مشاكل تامينية فى برامج وتطبيقات الموبايل المصرفي لانها تمر بمراحل اختبار تفصيلية تتعلق بالتامين والحماية.

و دعا البنك المركزي جميع المتعاملين مع المصارف عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المضرة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير المبنية على أي أسس واقعية.

وهدد المركزي بأنه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد مصدري هذه الشائعة مع جهات الاختصاص والتعامل معها وفق القانون .

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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