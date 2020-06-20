صحة الخرطوم: تشغيل جزئي لاقسام طب الاسنان بعدد من المراكز الصحية بالمحليات





أعلنت وزارة الصحة الخرطوم إعادة تشغيل عيادات ومراكز الأسنان بالولاية.

وأكدت في تعميم صحفي صادر عن إدارة صحة الفم والأسنان بالخرطوم اليوم السبت، على العودة التدريجية لعيادات ومراكز الأسنان بالمحليات وفقا للضوابط والبرتوكول الخاص بجائحه الكورونا.

وقررت الوزارة إستئناف العمل بعد أن يتم توفير الألبسة الواقية وبقية متطلبات الحماية للمريض والفريق الطبي في عدد من العيادات على أن يتم زيادتها تدريجيًا.

وحددت الوزارة فى محلية الخرطوم، ” مستشفى ابراهيم مالك ومركز صحي السلمابي ومستشفى الأكاديمي وفي محلية بحرى مركز صحي هاشم مصطفى ومركز صحي الكدرو اضافة الى مركز صحي الخوجلاب ومستشفى حاج الصافي”.

وفي محلية شرق النيل مركز صحي حلة كوكو ومركز صحي الوحده الاتحادي.

وفي محلية جبل اولياء مستشفى الجبل والمستشفى التركي

اما في محلية أمدرمان فقد حددت الوزارة مركز صحي ود نوباوي ومركز صحي ابو سعد ومستشفى أمدرمان.

وفي محلية امبده مركز صحي الرخا ومركز صحي بدر الكبرى

وفي محلية كرري مركز صحي عبوده ومركز صحي الحاره 38.

صحيفة السوداني

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