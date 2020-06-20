الصحة:تسجيل (100) إصابة جديدة وشفاء (118) حالة وفاة 7 بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى تسجيل 7 وفيات و118 حالة تعافى وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الى (8416) والوفيات الى (513) فيما بلغت جملة المتعافين (3204) متعافى .

وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (32) حالة، ولاية الجزيرة (21) ، النيل الابيض (14) ، سنار (3) ، النيل الأزرق (2)، نهر النيل (1) ، الشمالية (8)، شرق دارفور (1)،وسط دارفور (1)، ولاية القضارف (2) ،شمال كردفان (3)

جنوب كردفان(2) و(10) حالات في ولاية غرب كردفان .

فيما بلغت الوفيات 7 حالات، سجلت الخرطوم (2) حالة وفاة، الجزيرة(4) ، نهر النيل (وفاة واحدة ).

فيما سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى ولاية الخرطوم (99) حالة، ولاية الجزيرة (11) ، نهر النيل (5) ،وولاية غرب كردفان (3) حالات تعافي .

وتشير الوزارة الى أن الفحص المعملى تم فى اربعة معامل حيث بلغت جملة العينات التى تم فحصها (150) وبلغ إجمالى العينات المفحوصة لأول مرة (150) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة (100) بنسبة إيجابية بلغت 66.7%.

وتشير وزارة الصحة الاتحادية الى أنها تعمل حسب البروتوكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل كما يعمل الفريق الاتحادى مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا .

سونا

شارك الموضوع :





