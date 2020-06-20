القائم بأعمال سفارة قطر يمتدح العلاقات بين البلدين





قال الأستاذ طلال العنزي القائم بالأعمال بسفارة دولة قطر بالسودان إن المساعدات الطبية التي وصلت مطار الخرطوم اليوم تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية بين دولة قطر والسودان.

وأكد سعادة السفير العنزي في تصريح (لسونا) حرص دولة قطر وقيادتها على تعزيز تلك العلاقات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأضاف “نأمل أن تسهم هذه المساعدات في دعم جهود الحكومة السودانية المقدرة التي تبذلها في مكافحة فايروس كورونا” .

و أعرب القائم بأعمال السفارة القطرية عن أمله أن يرفع الله هذا الوباء عن دولنا ويحفظ شعوبنا .

سونا

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