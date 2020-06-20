ترتيبات لإقامة مراكز للبيع المخفض بالأبيض





أعلنت الغرفة التجارية بشمال كردفان عن ترتيبات لإقامة ثلاثة مواقع لمراكز البيع المخفض للسلع الأساسية بمدينة الابيض بالأحياء وفق خطة تهدف لإنزال سياسة تركيز الأسعار ومحاربة الغلاء وذلك بالتنسيق مع محلية شيكان والجهات ذات الصلة.

وأكد الاستاذ عثمان سالم محمد سالم رئيس اللجنة التسييرية للغرفة التجارية بالولاية في تصريح (لسونا) ان قيام هذه المراكز يأتى فى اطار اهتمامات الغرفة بتخفيف أعباء المعيشة عن كافة قطاعات المواطنين مشيرا إلي سياسة الغرفة فى هذا الصدد.

وأشار الى سعى الغرفة لاتخاذ المزيد من القرارات لدعم السلع الأساسية عبر تخصيص مواقع إضافية للبيع المخفض بجميع الأحياء وانتهاج سياسة “خفض السعر وزيادة المبيعات” بالتنسيق مع جهات الاختصاص .

وقال إنها ستعمل على تحسين بيئة العمل والالتزام بالاشتراطات الصحية بجميع الأسواق مع أهمية ضبط معايير الجودة في جميع السلع المتداولة.

واضاف أن السلع الغذائية والمواد التموينية التي سيتم طرحها في هذه المراكز تتمثل في السكر والزيوت والعدس والأرز والبن والصابون .

وأبان إن هذه المراكزغير ربحية وإنما تعمل على تخفيف أعباء المعيشة على مواطني

الولاية .

سونا

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