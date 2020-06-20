ورشة آفاق رقمنة سلاسل القيمة للمنتجات الغذائية





شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة بمكتبها الاقليمي للمشرق العربي في ورشة عمل (عن بعد) حول “آفاق رقمنة سلاسل القيمة للمنتجات الغذائية” التي تناولت عرضا عن أهمية رقمنة القطاع الزراعي والسياسات الحكومية العربية والاهتمام العالمي بالقيمة المضافة للمنتجات الزراعية المختلفة وكيفية مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي من خلال مساهمته في القطاعات الأخرى .

وأكدت الورشة على أهمية سلاسل القيمة الزراعية والتي ستكون بمثابة خارطة الطريق أمام المعنيين في قطاع الزراعة وقطاع الاستثمار الزراعي لضمان البدء بمشاريع حقيقية تناسب الواقع الزراعي في الوطن العربي للوصول الى فتح الاسواق العالمية امام المنتجات الزراعية العربية.

كما تم التركيز على أهمية نظام التتبع في سلسلة القيمة ضمن الاجراءات الاحترازية والمتابعة لاي منتج على المستوى الوطن العربي او المستوى العالمي .

تجدر الاشارة الى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية منذ نشأتها والتى تتخذ من السودان مقر لها قد ركزت على أهمية سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية وتقييم مخاطر الآفات الزراعية ونظام تتبع المنتجات الزراعية والارشاد الزراعي وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة من خلال تنفيذ العديد من المؤتمرات والدراسات وورش العمل والمشروعات الرائدة بالاضافة لبناء القدرات العربية.

سونا

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