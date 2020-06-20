بحث كيفية تحصيل الايرادات بمحلية الخرطوم





بحث الاجتماع المشترك بين المدير العام لجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد والمدير التنفيذى لمحلية الخرطوم كيفية تفعيل عمليات التحصيل خلال الشهر الحالى.

وتطرق الاجتماع بمبانى المحلية اليوم الى أهمية حصر القوى العاملة فى التحصيل وتوزيع المتحركات بفرع الجهاز والسعى لتوفير مقار حكومية للجهاز.

ودعا الأستاذ محمود أحمد سليمان المدير العام لجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد إلي ضرورة التنسيق مع لجان التغيير والخدمات مقابل توجيه نسب من الايرادات للاهتمام بالجانب الخدمي بولاية الخرطوم ورفع معاناة المحليات .

ومن جانبة بالأستاذ أبان مصطفي دفع الله المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الخرطوم ، أن فترة الاغلاق الشامل والحظر الصحي أثرت على تحصيل الإيرادات وذكر أن الخطة الاسعافية في المرحلة المقبلة ستركز على السوق المحلي وتجار الجملة والسلع الاستهلاكية وتحصيل الإيرادات في المناطق المسموح بها

سونا

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