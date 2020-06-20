البصات المقلة للعالقين في مصر تنطلق صوب السودان





تحركت ثمانية بصات نهار اليوم السبت من القاهرة متجهة الى منطقة ارقين بالسودان من ضمن قافلة تضم عشرة بصات لنقل السودانيين العالقين في مصر الي وطنهم السودان.

وكانت البصات قد تمركزت منذ صباح اليوم الباكر بميدان عابدين وسط القاهرة لتقل مئات السودانيين العالقين بالبصات من مصر الي السودان عبر تجهيزات قامت بها مجموعة من الجهات السودانية الرسمية والشعبية بمشاركة جهات مصرية.

و تضم الرحلة عشرة بصات سياحية تتحرك من ميدان عابدين و سط القاهرة لنقل حوالى 500 من السودانيين العالقين بمصر والذين يودون العودة برا عبر الولاية الشمالية الي الخرطوم وبعد الترتيبات الصحية الي ولايات السودان المختلفة

وعلمت وكالة السودان للانباء ان سفارة السودان بالقاهرة مع المجلس الاعلي للجالية السودانية بمصر قد تحملا مسئولية الترتيبات كافة حيث تم تكوين لجنة مثلت كل الكيانات بمصر من الجالية ومنظمات المجتمع المدني وسط حضورمن ابناء الجالية ورئيس المجلس الاعلي للجالية السودانية مما حاز رضا الجميع

و قد رتبت لجنة الخدمات التي كونتها السفارة من بين ابناء الجالية السودانية في مصر اعداد الوجبات للمسافرين.

و كانت الحكومة السودانية ممثلة في لجنة الطواري الصحية قد اكدت ان الترتيبات تجري على قدم و ساق لاستقبال السودانيين العائدين الى بلادهم عبر مطار الخرطوم و الموانئ البرية و البحرية الاخرى.

سونا

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