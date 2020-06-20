توقف مشغل سودانى يعطل خدمات الحكومة الالكترونية بمليط





قال المدير التنفيذي لمحلية مليط بولاية شمال دارفور أن توقف منظومة العمل الإلكتروني بالمحلية منذ نحو اسبوعين يعود الي توقف العمل يالمحطة الوسطي لشركة سوداني للاتصالات المشغل الرئيس للحكومة الالكترونية بمحلية مليط ووحدة الصياح الادارية .

وأضاف محمود في تصريح لـ( سونا) ان المعاملات الالكترونية اليومية بمحطة الجمارك والبنوك والمصارف العاملة بالمحلية والضرائب والتحصيل الالكتروني والاحصاء والسجل المدني قد توقفت تماما الي جانب توقف خدمة الانترنت عبر شبكة سوداني باعتبارها المشغل الرئيس للحكومة الالكترونية.

وعزا المدير التنفيذي لمحلية مليط توقف المحطة التي تقع بمنطقة “وأما” التي تبعد 17 كيلو مترا الي الجنوب من رئاسة المحلية عزا ذلك الي تعرض المحطة الي أعمال تخريبية من قبل مجهولين، كاشفا ان العملية نتجت عنها فقدان البطاريات ومنظومة عمل المحطة.

وأعلن في هذا الخصوص عن اتخاذ تدابير مشددة من قبل شرطة المحلية لتامين المحطة من الاعتداءات التخريبية وعمليات السطو التي قال أنها حدثت من قبل.

وعبر عدد من مواطني محلية مليط الذين التقتهم (سونا ) عن استيائهم واستنكارهم لعمليات التخريب التي ظلت تتعرض لها محطة سوداني بالمحلية مما يؤدي الي توقف المنظومة الالكترونية للمؤسسات الخدمية بالمحلية ، واصفين ذلك بالعمل الممنهج الذي يهدف الي تعطيل مصالح المواطنين .

وطالب المواطنون سلطات المحلية وشركة سوداني باتخاذ كافة التدابير الامنية لضمان المحافظة علي اصول الشركة لضمان استمرار خدماتها.

سونا

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