خطة لتركيز الأسعار ومحاربةالغلاء ودعم السلع الأساسيةبشمال كردفان





أعلنت الغرفة التجارية بشمال كردفان عن ترتيبات واستعدادات تجري حاليا لانشاء ثلاثة مواقع لمراكز البيع المخفض للسلع الأساسية بمدينة الابيض بالأحياء وفق خطة تهدف لإنزال سياسة تركيز الأسعار ومحاربة الغلاء وذلك بالتنسيق مع محلية شيكان والجهات ذات الصلة.

وأكد الاستاذ عثمان سالم محمد رئيس الجنة التسييرية للغرفة التجارية بالولاية في تصريح لوكالة السودان للأنباء ان قيام هذه المراكز ياتى فى اطار اهتمامات الغرفة بتخفيف أعباء المعيشة عن كافة قطاعات المواطنين

، ولفت إلى سياسة الغرفة الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة وتوفير إحتياجات المواطن بأسعار موحدة واضاف أنه في سبيل ذلك ستعمل الغرفة على اتخاذ المزيد من القرارات لدعم السلع الأساسية عبر تخصيص مواقع إضافية للبيع المخفض بجميع الأحياء تعمل علي انتهاج سياسة “خفض السعر وزيادة المبيعات” بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وقال إن الغرفة ستعمل على تحسين بيئة العمل والالتزام بالاشتراطات الصحية بجميع الأسواق مع أهمية ضبط معايير الجودة في جميع السلع المتداولة لافتا إلى أن السلع الغذائية والمواد التموينية التي سيتم طرحها في هذه المراكز هي العدس ، السكر ،الزيوت ، الارز ، البن والصابون

وقال ان هذه المراكز هي ليست ربحية وانما هدفها تخفيف اعباء المعيشة على مواطني الولاية

سونا

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