وزير الدولة بوزارة البنى التحتية يبدأ زيارة للجزيرة





إستهل المهندس هاشم بن عوف وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل زيارته لولاية الجزيرة صباح اليوم بلقاء مشترك مع المسئولين بجامعة بمقر الإدارة بمجمع النشيشيبة بمدني تم التشاور حول محاور العمل المشترك بين الجامعة والوزارة والمتضمنة تأسيس مركز متكامل لنمذجة الأمراض ينتج عنه بناء قواعد بيانات وخرط الإحداثيات الأساسية لكل ولايات السودان بجانب إستخدام تقنيات التخريط وأنظمة الترصد المرضي لتطوير القطاع الصحي ونشر التقارير الدورية حول أنماط إنتشار الأمراض والمخاطر البيئية ونتائج نمذجتها رياضياً مع الحلول المقترحة للتصدي لها وتدريب الكوادر الطبية والصحية والمساعدة وتقديم الإستشارات للجهات المختلفة محلياً ودولياً في مجال التحكم بالأمراض السارية والمستوطنة ..

من جانبه قطع البروفيسورمحمد طه مديرجامعة الجزيرة بأهمية وجود جهة مرجعية لإنجاز بحوث علمية بجودة عالية تخدم كل السودان ويساعد الجامعات في قضاياها البحثية لافتاً لارتكاز الجامعة على بنية تحتية قوية للبحث العلمي القومي وحاجتها للإسناد في جانب تأهيل الطرق الأسفلتية بالمجمعات وتأهيل المعامل ..

فيما أكد وزير الدولة أهمية التأسيس لشراكة قوية تدعم جهود تطوير البنية التحتية للصحة العامة وتطوير الإمكانيات في مجال الوقاية من الأمراض وتشخيصها المبكر وطرق علاجها وتأمين قاعدة بيانات للخدمات المعلوماتية في مجال تخريط ونمذجة الأمراض والأوبئة ..

وكان وزير الدولة وعدد من مسؤولي الجامعة قد تفقدوا جانباً من المنشآت غير المكتملة بمجمع النشيشيبة بجانب مختبرات محمد عبيد المبارك المركزية حيث وقف الوزير على حجم الإمكانيات الضخمة للعمل المختبري والاحتياجات اللازمة ليقوم بدوره على الوجه المطلوب .

كما تفقد الوزير مشروع المدينة الرياضية وأعمال التأسيس الجارية في البنيات التحتية مؤكداً أهمية المشروع وريادته في إستيعاب الأنشطة الرياضية على المستوى المحلي والقومي.

سونا

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