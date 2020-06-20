غدا البدء في إستلام بطاقات الصراف الآلى للمعاشيين





أكدت الأستاذة آمنة محمد الماحي فزع، مفوض المدير العام للقطاع الحكومي بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، استعداد القطاع لتسليم بطاقات الصراف الآلي للمعاشيين الذين يصرفون معاشاتهم بالمدبغه الحكومية بالخرطوم جنوب والتابع لمصرف المزارع التجاري إبتداء من يوم غد الأحد وحتى الثاني من يوليو المقبل .

ونوهت أستاذة آمنة المعاشيين والذين يصرفون عبر المنفذ المذكور ، التوجه لاستلام بطاقات الصرف مع الحرص علي إحضار البطاقة القومية أو الرقم الوطني ، ورقم الهاتف ،وعنوان السكن .

ويأتي هذا الإجراء في إطارالجهود المبذولة للدولة والرامية لمنع انتشار فايروس كورونا.

سونا

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