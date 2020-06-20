شاهد بالفيديو.. الكوميديان “جلواك” يطلب الزواج من الحسناء “لوشي” على الهواء.. الحسناء تسأله (انت بتحبني) ونجل ندى القلعة يتدخل





قامت الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك “لوشي” قبل أيام بإنعاش حسابها الشخصي عبر موقع التواصل وبعض الصفحات المهتمة بأخبارها, وذلك ببثها لفيديو “لايف” جمعها بالكوميديان الشاب الذي يحظى بشعبية كبيرة على السوشيال ميديا محمد جلواك.

وبحسب البث المباشر الذي تابعه محرر كوش نيوز فقد استغلت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني وجود زميلها جلواك داخل مباني قناة سودانية 24 التي يعملان لصالحها لتشاركه في بث “اللايف”.

البث الذي تابعه الآلاف من محبي الكوميديان ومتابعي الحسناء جاء لطيفاً للغاية ولم يخلو من الكوميديا والمزاح الذي اشتهر به جلواك, حيث طلب جلواك وفي إطار كوميدي خلال البث الزواج من مستضيفته لوشي ولكن شريطة أن يكون بها ثروة مالية كبيرة.

نجمة سودانية 24 هي الأخرى مازحت جلواك بتأكيدها له أنها تملك المال, وباغتته بسؤال (انت بتحبني) ليرد عليها الكوميديان بإجابات دبلوماسية.

وقبل نهاية “اللايف” بدقائق تدخل وائل نجل الفنانة ندى القلعة وشارك لوشي وجلواك البث المباشر, حيث وعد وائل الممثل جلواك بتعبئة سيارته بالبنزين بعد أن شكى الأخير من انعدامه أكثر من مرة أثناء البث المباشر.

الخرطوم _ النيلين

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