من هو السوداني “محمد أحمد عبدالله” الذي قتل اثناء بث فيديو مباشر





الشهيد محمد أحمد عبدالله

من أبناء منطقة الصابونابي بسنجة ولاية سنار

درس وتخرج قبل أشهر من كلية العلوم التطبيقية بجامعة بحري

قتل في تظاهرة مساء السبت في الكدرو برصاصة أسفل الكتف

تم نقله لمستشفى علي عبدالفتاح وتم تأكيد الوفاة

ومن ثم للنيابة وتم تدوين البلاغ ضد مجهول

بعدها الى المشرحة والتي ستسلمه إلى ذويه اليوم “الأحد” الساعة ٩:٣٠ بمستشفى أم درمان

الرصاصة التي إخترقت جسد محمد، إخترقت صدورنا جميعا.. هو منا و نحن منه، خرج لأنه يؤمن بقضية آمنا بها.. و يعارض بتوجيه جميعنا تم توجيهنا به واقتنعنا به، خير تخليد له هو المواصلة في درب الخلاص إنطلاقاً من تشييعه تشييعاً يليق به وختاماً بمحاسبة قتلته وإسقاط قحت تحقيقاً لغايته ، وإلا فلندع النائحات ينحن علينا صغيرنا وكبيرنا.

المظفر الدقيل

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