فرحة وسط المواطنين والتجار بمدني بفتح الأسواق





عبر عدد من المواطنين والتجار إستطلعتهم وكالة السودان للأنباء صباح اليوم بسوق مدني عن شكرهم وتقديرهم لوالي ولاية الجزيرة واللجنة الأمنية والأمين العام لحكومة الولاية ومحلية ودمدني الكبري وهيئة النظافة واللجنة الفنية العليا لمجابهة فيروس كورونا بالولاية للإستجابة لإستغاثة المواطنين بفتح الأسواق.

وقال يوسف عيسي أحمد شريف الأمين العام لشعبة أصحاب مساطب الخضار دعمهم جهود حكومة الولاية للحد من إنتشار فايروس كورونا وجعل الولاية خالية من كورونا بالالتزام بالموجهات الإحترازية الصحية والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامات وتكثيف النظافة والتعقيم مجددا إلتزام التجار بكل القرارات والموجهات التي تصدرها حكومة الولاية الرامية لحماية وسلامة إنسان الولاية .

وأكد عماد التوم السيد تاجر أحذية أن قرار فتح السوق وقع بردا وسلاما علي الجميع .

ولفت عبد الوهاب عبد الرحمن حامد تاجر ملبوسات جاهزة لتأثر التجار بالايجارات وضياع موسم العيد وأضاف إن سلامة إنسان الولاية أهم من تحقيق الأرباح .

وقالت حنان محمد علي ربة منزل إن قرار فتح الأسواق يؤدي لخفض الأسعار بالأحياء وتوفرها وناشدت جميع المواطنين بعدم الذهاب للأسواق إلا للضرورة القصوى ودعت للإلتزام بالموجهات والإحترازات التي تصدرها الجهات الفنية .

الجدير بالذكر أن المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبري كان قد أصدر قرارا بفتح أسواق مدني إعتباراً من يوم أمس السبت 20 يونيو . .

سونا

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