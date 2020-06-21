امر محلى بتسعيرة أنبوبة الغاز بمحلية أم بده





اتفق المدير التنفيذى لمحلية أم بدة مع وكلاء الغاز بإصدار أمر محلي لتحديد سعر انبوبة الغاز بواقع (٢٥٠) جنيها علي أن يلتزم الوكلاء بتوفير الغاز بالتنسيق مع إدارة النقل والبترول وتفادى وقوف أصحاب الغاز والمخابز في صفوف المحطات وتسهيل عملية تزويدهم بالوقود من أجل تقديم الخدمات للمواطن.

وأكد الاستاذ رابح أحمد حامد المدير التنفيذي محلية أم بدة خلال اللقاء الجامع مع وكلاء الغاز بالمحلية بحضور مدير إدارة النقل والبترول محلية امبدة علي اهتمام المحلية استكمال عمليات التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل العمل بشفافية لتوفير الخدمات الاستراتيجية للمواطن.

وأشار الى أهمية لتضافر جهود الجميع لانزال عمليات الرقابة والمتابعة واحكام الرقابة لاستقرار وتوطين الخدمات الضرورية بالمحلية.

واستعرض فى الاجتماع المشكلات التي تواجه تجار التجزأة ووكلاء الغاز وعدم تمكنهم من توفير الخدمة للمواطن .

وكان ممثل وكلاء الغاز تقدم بمقترح علي ضرورة إصدار أمر محلي بتوحيد سعر انبوبة الغاز بمبلغ (٢٥٠) مئتان وخمسون جنيها للانبوبة مع الالتزام بفتح كل المواقع وزيادة ساعات العمل وتأكيد التزام أصحاب الغاز البيع بالسعر المتفق عليه وأن أي وكيل يتجاوز هذا المبلغ يعرض نفسه للمساءلة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

وتطرق المدير التنفيذى للمحلية الى ضرورة الاستمرار والعمل والاجتهاد في توفير الغاز موجها بانزال الرقابة لمباحث التموين ولجان الخدمات والتغيير للمتابعة والتنفيذ .

ونبه أصحاب الغاز علي ضرورة بتجديد الرخص التجارية لضمان استمرار العمل احكام الضمير والعمل بتجرد وشفافية والاجتهاد في توفير الغاز من أجل تسهيل امر المعيشة للمواطن.

سونا

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