احباط تهريب اكثر من 35 كليو من الذهب خلال مايو/يونيو





ضبطت الجهات الامنية كميات من الذهب المهرب ببعض الولايات تقدر بـ 35 كليو و400 جرام وذلك فى الفترة من الثالث من مايو الماضى حتى الخامس عشر من يونيو الحالي.

واشادت ادارة الاعلام بالشركة السودانية للموارد المعدنية فى تعميم صحفى بالجهات الامنية التي ساهمت فى ضبط تلك الكمية من الذهب والتى تشمل شرطة المعادن والاستخبارات العسكرية وشرطة مكافحة التهريب وامن اقتصاديات المعادن .

يذكر ان تهريب الذهب يشكل تحديا كبيرا للحكومة وفى نفس الوقت تبذل جهودا مقدرة من قبل السلطات المختصة للحد من تهريب تلك السلعة التى تدر موارد ضخمه للبلاد .

سونا

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