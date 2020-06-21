وزير المالية يؤكد السعي لإكمال المشروعات التنموية بشمال دارفور





ثمن وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي الجهود التي تضطلع بها حكومة ولاية شمال دارفور من اجل تنفيذ مشروعات البنى التحتية وتوفير لخدمات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك لدي لقاءه اليوم بمكتبه بالوزارة بالخرطوم والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي الذي يزور العاصمة الاتحادية الخرطوم هذه الايام لمتابعة قضايا الولاية التنموية والخدمية .

وأكد وزير المالية جدية الوزارة وسعيها لاكمال المشروعات الممولة اتحاديا والتي يجري تنفيذها بالولاية، وبشر الوزير مواطني الولاية بتمويل حزمة من المشروعات الجديدة في مجالات البنى التحتية .

واستعرض والي شمال دارفور جهود حكومته لاستكمال العمل في عدد من المشروعات التي يجري تمويلها من وزارة المااية الاتحادية والتي قال ان العمل فيها توقف كثيرا بسبب تاخر الدفعيات والالتزامات مطالبا وزارة المالية الاتحادية بضرورة دفع وسداد متاخرات الدفعيات المالية للمشروعات الممولة من المركز والتي ستسهم في تحقيق الاستقرار لإنسان الولاية.

وامن لقاء وزير المالية ووالي شمال دارفور على ضرورة بذل كافة الجهود لاستكمال المشروعات التنموية والخدمية بشمال دارفور والتي تشمل المشروعات المموله في قطاع المياه والصحة والتعليم والطرق الداخلية لمدينه الفاشر وكهربة المحليات والطرق الرابطة بين وحاضرة الولاية والمحليات.

سونا

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