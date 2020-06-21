بحث الجهود المشتركة بين السودان وباكستان لمكافحة الجراد الصحراوي





اكد المهندس عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية متانة العلاقات مع باكستان في كافة المجالات وخاصة الجانب الزراعي معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها جمهورية باكستان في هذا الشأن .

واكد شريف خلال لقائه اليوم بمكتبه بسفير جمهورية باكستان لدي السودان السيد سيرفراز سبرا علي ضرورة تكامل الجهود لمكافحة ومنع انتشار الجراد الصحراوي بوصفه مهدد للامن الغذائي العالمي .

وقدم الوزير للسفير شرحا مفصلا لتجربة السودان الطويلة والمتميزة في مكافحة الجراد الصحراوي، داعيا لتبادل المعلومات مما يعزز من فرص تكامل الجهود في المكافحة المبكرة للجراد الصحراوي.

من جانبه اكد السفير رغبة بلاده في التعاون مع السودان وبحث امكانية تقوية العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي مركزا على بحث الجهود المشتركة في مكافحة الجراد الصحراوي وسبل الاستفادة من التجربة السودانية في هذا المجال.

سونا

شارك الموضوع :





