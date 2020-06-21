شركة سودامين تسلم وزارة المالية (8) كيلو ذهب عيناً





سلمت شركة (سودامين) إحدى الشركات التي تشرف عليها وزارة الطاقة والتعدين مصفاة السودان للذهب (8) كيلو ذهب خالص .

وكشف وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي في تصريح صحفي اليوم ان شركة سودامين سلمت مصفاة الخرطوم للذهب (8) كيلو ذهب تعادل قيمتها أكثر من (600) ألف دولار توطئة لتسليمها لوزارة المالية.

وأكد الوكيل أن هذا الإنتاج جاء بعد فترة عمل قصيرة توقف بعدها مصنع الشركة عن العمل مطلع يناير الماضي، مشيرا الى أن الأعطال في طور الصيانة والتجديد ليعمل المصنع بكفاءة بعد أن وعد العاملون بمضاعفة الانتاج حال اكتمال كافة أعمال الصيانة.

يذكر أن تسليم الذهب عينا نهج جديد استنته وزارة الطاقة والتعدين مطلع شهر يونيو الجاري.

سونا

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