تسجيل حالتي إصابه بسنار و3 حالات شفاء





أكد مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة االصحة والتنمية الاجتماعية بسنار الاستاذ علاء الدين يوسف محمد أن ولاية سنار سجلت حالتين مؤكدتين

وقال ان الحالتين من محلية شرق سنار ليرتفع تراكمي الحالات المؤكده بالولايه الى 173 حالة واضاف ان هناك ثلاث حالات شفاء ليرتفع تراكمي حالات الشفاء الى 114حالة و اضاف ان تراكمي حالات الوفاة ظل ثابتا كما هو لي 25 حاله وان تراكمي حالات الإشتباه ارتفع ليصبح 389 حالة

واكد علاء الدين ان الحالات المسجلة تعود لست محليات من الولاية، حيث سجلت شرق سنار 20 حالة ومحلية سنجه 32 حالة ومحلية سنار 89 حالة ومحلية السوكي 12 حاة و8حالات بمحلية الدندر و 7 حالات بمحلية ابوحجار

ودعا علاء الدين المواطنين لتنفيذ الإحترازات المطلوبة من لبس الكمامات والتباعد الإجتماعي وغسل الايدي بالماء والصابون

واضاف ان كل الحالات التي لم تشف تتلقى حاليا الرعاية بمراكز العزل بالولاية وبالحجر المنزلي و دعى المواطنين لاتباع الارشادات التى تأتيهم من الوزارة وتنفيذ موجهات حكومة الولاية والعمل بقانون الطوارئ الصحية

سونا

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