مدير سودانير يوقع علي خطابات عودة المفصولين





وقع مدير شركة الخطوط الجوية السودانيه (سودانير) الأستاذ ياسر تيمو على خطابات عودة عدد من المفصولين تعسفيا من الشركة اليوم برئاسة الشركة.

وكان رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك اصدر قرارا موخرا بناءً علي توصية لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية بالموافقة على توصيات اللجنة التي نصت على إعادة المفصولين من شركة الخطوط الجوية السودانية منذ يونيو 1989م وحتي ديسمبر 2018م وفقاً لمحددات اللجنة.

ونص القرار على إعادة المفصولين الواردة أسماؤهم بالكشف رقم (1) للخدمة وإلحاقهم بزملائهم الذين مازالوا بالخدمة وعددهم (1135)، بالإضافة إلى تحسين معاش المذكورين بالكشف رقم (2) أسوة بزملائهم في الخدمة وعددهم (649)، وترفيع الدرجات الوظيفية لعدد (375).

واكدت مصادر رسمية (لسونا).ان عددا من العاملين تسلم صباح الأحد خطابات العودة وسيباشرون العمل بعد انقضاء جائحة كورونا

سونا

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