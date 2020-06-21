الهجرة الدولية تدعم جهود السودان لإعادة العالقين بسبب (كورونا)





أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور، بدعم ومساهمة المنظمة الدولية للهجرة في إعادة السودانيين العالقين بسبب جائحة (كورونا)، فيما أعلنت المنظمة استعدادها للمساهمة في عودة السودانيين العالقين في مصر.

وأكد تاور خلال لقائه رئيس بعثة المنظمة في السودان كاثرين نورثيق بقاعة الصداقة اليوم الأحد، أن الحكومة تولي السودانيين العالقين بالخارج اهتماماً كبيراً، وتبذل جهوداً مقدرة حتى عودتهم للوطن.

من جانبها، أكدت كاثرين، دعم المنظمة للحكومة السودانية في جهودها الخاصة بإعادة مواطنيها العالقين بسبب “كورونا”، وأعلنت استعداد المنظمة للمساهمة في عودة السودانيين العالقين في مصر جوا وبرا. وقالت كاثرين، إن المنظمة تشكل حضوراً في المعابر البرية لتسهيل مهمة العالقين، ونوهت إلى مشاورات أجرتها مع وزارة الصحة والجهات ذات الصلة بخصوص مساهمة المنظمة بشأن العالقين، ولفتت إلى أن لدى المنظمة تواصل عبر الإنترنت في مختلف أرجاء العالم لتقديم مساعداتها للعالقين السودانيين.

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