بالفيديو.. مقطع مؤثر يحمل بداخله كمية من الجمال.. طفل سوداني يخرج من العزل بعد تعافيه من “كورونا” شاهد كيف استقبله والده وكيف احتفل به أخوانه الصغار





تداول نشطاء بارزون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لطفل سوداني خرج من العزل بعد إكماله الفترة وتعافيه من فايروس “كورونا” المستجد.

وبحسب ما نقل محرر كوش نيوز من بعض الناشطين الذين قاموا بتداول المقطع فيما بيهم فقد أعد والد الطفل وأخوانه الصغار احتفالاً خاص له بعد تعافيه تماماً.

وفي مشهد مؤثر للغاية عانق الطفل والده وإخوته الصغار الذين بكوا فرحاً بعد رؤيته معافى وبعد غياب دام لأيام طويلة, ووفقاً لمتابعات محرر كوش نيوز لتعليقات الرواد فقد أكد أكثر من معلق أنهم ذرفوا الدموع مع هذا المشهد الذي وصف بحمله لكمية من الجمال والمحبة.

المقطع الجميل حصد مئات الإعجابات وتمت مشاركته على نطاق واسع, كما تصدر قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاركة في اليوم الأول لعرضه على السوشيال ميديا.

الخرطوم _ النيلين

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