الصحة: (118) إصابة جديدة وشفاء (135) ووفاة (12) بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،بالاضافة الى تسجيل 12 حالة وفاة و135 حالة تعافى وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليوم الأربعاء 19 يونيو 2020.

ويرتفع بذلك إجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الى(8698) والوفيات الى (533) فيما بلغت جملة المتعافين (3460) متعافى .

وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (39) حالة، ولاية الجزيرة (35) ، سنار (4) ، النيل الأزرق (2) ، الشمالية (1)، كسلا (7)، ولاية البحر الأحمر (30) حالة .

فيما بلغت الوفيات 12 حالة، سجلت في الخرطوم (2) حالة وفاة، الجزيرة(3) حالات وفاة ، شمال كردفان (وفاة واحدة )، غرب كردفان ( وفاة واحدة) ولاية البحر الأحمر (5) حالاة وفاة .

فيما سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى ولاية الخرطوم (97) حالة، ولاية الجزيرة (10) ، نهر النيل (4) ، سنار (3)، كسلا (1) ولاية البحر الأحمر 20 حالة تعافي.

وتشير الوزارة الى أن الفحص المعملى تم فى أربع معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (231) وبلغ إجمالى العينات المفحوصة لاول مرة (225) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (118) بنسبة ايجابية بلغت %52.5.

وتشير وزارة الصحة الاتحادية الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل كما يعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورون .

سونا

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